كشف سبب اتساع ظاهرة نفوق الأسماك في الديوانية وميسان

وأفاد مدير الإعلام في بيئة الديوانية، صفاء جواد الشكري بأن فرقا بيئية رصدت خلال زيارتها إلى عمود المصب العام في هور الدلمج قبل يومين، نفوق كمية كبيرة من الأسماك نتيجة ظروف طبيعية وبشرية.وحذر من مخاطر اتساع رقعة النفوق على الثروة السمكية، خصوصا أنها شملت أنواعا كثيرة من الأسماك، مثل البني والشلق والسلفر والخشني وغيرها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الظاهرة التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه والصيد الجائر.وفي ميسان، أوضح مدير بيئة المحافظة باسم محمد، أن تفرعات نهر العز بناحية الخير ضمن الأهوار الوسطى شهدت خلال الآونة الأخيرة نفوق ملايين الأسماك، نظرا لانخفاض الأوكسجين المذاب في الماء وارتفاع تراكيز الأملاح الذائبة والعناصر الأخرى، وزيادة درجات الحرارة وعمليات التفسخ المستمرة لأنواع أحيائية نافقة.ولفت إلى تشكيل فريق فني مشترك بالتعاون بين وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة، لمتابعة ظاهرة نفوق الأسماك والأحياء المائية المختلفة التي حدثت مؤخرا، مشيرا إلى أهمية رفد هذه الأنهار بالمياه نتيجة شحتها وتدني نوعيتها، مما يؤدي إلى فقدان خصائصها الكيميائية والفيزيائية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.