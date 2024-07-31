بلينكن: الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بالهجوم على هنية

كما نقلت واشنطن بوست عن بلينكن أن "إدارة بايدن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على هنية ولم يكن لها أي دور فيه".وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.وقالت (حماس) في بيان: إن رئيس الحركة "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".وكان هنية في زيارة لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.