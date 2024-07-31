الخدمة الاتحادي يعلن تعيين نحو 1000 شخص من هذه الفئتين

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم (23) المنعقدة في 2024/7/31 المصادقة على تعيين اكثر من (780) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".وبين، أنها "وزعت على العناوين الوظيفية التالية: (معلم خامس، معاون رسام، فني، تقني اجهزة طبية، مراقب زراعي، معاون ملاحظ اعلامي، اعلام مختلف الاختصاصات، معاون مهندس ، معاون متنبئ جوي ، معاون مصمم ، معاون ملاحظ فني ، معاون مشرف سياحي ، معاون ملاحظ ، معاون مترجم معاون باحث ،معاون مهندس ، معاون كيمياوي تطبيقي ، معاون مخطط عمراني )".وأكد المجلس، حرصه على "إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".