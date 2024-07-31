مصرف حكومي يزيد قروض الوحدات السكنية إلى 200 مليون

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر زيادة مبلغ شراء الوحدات السكنية الى (٢٠٠) مليون دينار كحد اعلى بدلا من (١٥٠) مليون دينار عراقي"، موضحاً أن "المبلغ يمنح لغرض شراء وحدة سكنية ( دار ، قطعة ارض ، شقة سكنية)".وبين ان "المبلغ يمنح بدفعتين الدفعة الاولى عند تقديم ما يثبت فتح بيان باسم المشتري صادر من دائرة تسجيل العقاري والدفعة الثانية بعد اكمال الاجراءات ووضع رهن على العقار".واكد البيان، على "عدم مطالبة المقترض تقديم عقد بيع كونه قدم فتح بيان باسمه من الجهة ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن "ترويج المعاملة من خلال فروع المصرف في بغداد والمناطق الأربعة".