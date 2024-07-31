الامن الوطني يبحث مع لجنة نيابية الية التعاون بمكافحة الفساد وهدر المال العام

السومرية نيوز – محلي

بحث رئيس جهاز الامن الوطني رئيس فريق دعم جهود مكافحة الفساد أبو علي البصري مع رئيس لجنة الامر النيابي ( 55-233) يوسف الكلابي الية التعاون بمكافحة الفساد وهدر المال العام.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس جهاز الامن الوطني رئيس فريق دعم جهود مكافحة الفساد أبو علي البصري التقى اليوم، في مقر الجهاز رئيس لجنة الامر النيابي (55-233) يوسف الكلابي".

وأضاف انه "تم بحث الية التعاون مع اللجنة النيابية المختصة بمكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وخصوصا مع ازدياد خوف الفاسدين وتفعيلهم ذبابهم الالكتروني"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وبحق الممولين لهم من اموال الفساد".