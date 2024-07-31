أزمة جديدة في بغداد

السومرية نيوز – محلي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لمياه الشرب، تعاني معظم مناطق بغداد من ضعف بالتجهيز اضافة لتلوث بسبب تكسرات الانابيب وتلفها.

صاحب محل في احد احياء بغداد يضطر يوميا لخزن المياه بسبب انقطاعها لساعات، مستغربا عدم وجود حلول لهذه المشكلة.

فيما تقول أمانة بغداد ان مشكلة عدم تجهيز الماء لبعض المناطق, تكمن اسبابها لتكسرات في بعض الشبكات واعمال صيانة واستحداث لمناطق جديدة، تسببت بضغط على الشبكة.

ورغم الميزانيات الضخمة والاموال الطائلة التي خصصت للبنى التحتية خصوصا شبكات المياه، الا انها لم تسهم بحل ازمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.