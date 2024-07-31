تحديد تسعيرة المولدات في النجف وعقوبات للمخالفين.. هذه التفاصيل

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الية العمل لشهر آب / 2024 ستكون كالتالي:1- التشغيل من الساعة 9صباحا الى الساعة 5 من صباح اليوم التالي وبالتناوب مع التيار الوطني.2-يكون سعر الامبير 9000 دينار لكافة المولدات العامة (المسجلة ومناطق الترشيد والغير مسجلة.3- كل أربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة.4- حصة الوقود 40 لتر لكل 1KVA وبسعر مدعوم قدره ٢٥٠ دينار /لتر".وأشارت الى ان "التسجيل مفتوح واي مولدة من المولدات غير مسجلة ستسجل مخالفة بحقها وترفع في الحال"، داعية أصحاب المولدات، الى "لالتزام بالية التشغيل والتسعيرة تجنبا للعقوبات ورفع المولدة".