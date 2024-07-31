العتبة العلوية تصدر تحذيرا يخص التوظيف

السومرية نيوز – محلي

حذرت العتبة العلوية، من صفحات وهمية تدعي التوظيف فيها.

وقالت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تنفي فيه الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التعيينات فإنها تهيب بالجميع استقاء المعلومات من الموقع الرسمي والصفحات الموثقة للعتبة العلوية المقدسة".

وشددت على "عدم إرسال بياناتهم الشخصية إلا للجهات الرسمية كي لا يُفسح المجال لاستغلال المتقدمين ماديا من قبل جهات مجهولة".