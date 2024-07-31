شبل الزيدي: العدوان الصهيوني على بيروت لن يمر دون رد

السومرية نيوز – سياسي

أكد الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، ان العدوان الصهيوني على بيروت لن يمر دون رد.

وقال الزيدي في تدوينة على منصة (X) وردت لـ السومرية نيوز، "متى يدرك الكيان الصهيوني الغاصب أن ساحة الحرب بالنسبة للمقاومة الإسلامية هي مهرجان أرواح يبتهج فيه المجاهدون وهم يزفون أبطالهم شهداء في سبيل الله وليس آخرهم القائد الجهادي الشهيد الحاج فؤاد شكر (الحاج محسن) الذي ارتقى إلى بارئه إثر قصف صهيوني غاشم على الضاحية الجنوبية من بيروت الصمود والمقاومة يوم امس".

وأضاف ان "العدو الصهيوامريكي باستهدافه الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران واستهداف الحشد في جرف النصر الليلة ذاتها من الواضح انه يريد تأجيج الصراع مع محور المقاومة وتوسيع رقعة الحرب وخلط الأوراق، حيث يجعجع بحرب محتملة على لبنان يعرف جيدا أن خط النار ليس على الحدود المحتل مع لبنان فحسب بل إن المقاومة في كل مكان ستتحول إلى بركان ثائر على جميع الجبهات والحدود".

واكد ان "العدوان الصهيوني على بيروت، لن يمر من دون رد مناسب ومكافئ له"، لافتا الى ان "الأرض التي تغلي تحت أقدام المحتل تجتر ترابها مجبرة لتقبره تحت أقدام المقاومين أولي البأس الشديد وكان وعدا مفعولا".