أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق داخل منزل بعد انفجار اسطوانة غاز شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق داخل احد الدور ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة نتيجة انفجار اسطوانة غاز داخل الدار".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.