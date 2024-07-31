في بغداد.. مسيرة تندد باغتيال هنية

شهدت مدنية بغداد، مساء الأربعاء، مسيرة تندد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ووفقا لفيديو متداول "هنالك مسيرة غاضبة لأهالي منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد، تنديداً باغتيال القائد إسماعيل هنية".

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.