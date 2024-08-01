التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين

وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة حسام عبد الستار إنه "تنفيذا لخطة هيئة التقاعد بصرف رواتب المتقاعدين باليوم الأول من كل شهر، فإن هيئة التقاعد استكملت إجراءات رفع رواتب المتقاعدين للمصارف بغية صرف رواتبهم التقاعدية لشهر آب 2024 بالتنسيق مع دائرة المحاسبة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.ودعت الهيئة المتقاعدين، ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف لاستلام رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي .واشار إلى أن "الهيئة ستصرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة آب 2024 بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي".