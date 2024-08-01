تعرف على حالة طقس العراق خلال أول أيام "آب اللهاب"

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع تصاعد غبار في بعض الاماكن، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) وفي الغبار (2-4) كم".وأضافت "أما في يوم السبت فسيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم"، مبينة ان " الاحد المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم".