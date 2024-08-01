مع اقتراب الزيارة الأربعينية.. إجراءات احترازية عاجلة لمواجهة الحمى النزفية في العراق

وأفاد مدير عام دائرة البيطرة التابعة للوزارة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، بأن الإجراءات العاجلة التي تبنتها دائرته، شملت تنظيم ندوات إرشادية ومحاضرات وتوزيع بوسترات ونشرات توعوية بين أصحاب المواكب الحسينية، لتجنب الإصابة بالحمى النزفية.وأضاف أن الدوائر البيطرية بالتعاون مع نظيرتها الصحية ببغداد والمحافظات، ستستمر بحملاتها طيلة مدة الزيارة، كما وجهت بعدم منح الشهادة الصحية البيطرية لحركة الحيوانات إلا بعد رشها، كما لا يجري ذبحها في المجازر الرسمية، إلا بعد مرور 14 يوما، ومتابعة محال القصابة، وفحص الماشية المعدة للجزر لتجهيزها للزائرين.ونوه الخفاجي بأنه وبعد زيارة العاشر من محرم، أصبحت الإصابات أقل بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية المتخذة من قبل المحافظين، بالتنسيق مع البلديات في المحافظات والبيئة وهيئة المواكب الحسينية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.