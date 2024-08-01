تظاهرات "ملحق التربية" في الديوانية تتطور الى حرق إطارات وقطع شوارع (صور)

السومرية نيوز- محليات



تظاهر العشرات من ملحق تربية الديوانية، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق كتاب التمويل الخاص بهم، ولكن الأمر تطور الى إحراق الإطارات وقطع بعض الشوارع.



وقال مراسل السومرية نيوز، إن "متظاهرين غاضبين من ملحق تربية الديوانية تظاهروا، اليوم، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق كتاب التمويل الخاص بهم" .



وأضاف المراسل، أن "المتظاهرين قاموا بقطع الطريق أمام السيارات مع حرق الإطارات وارتفاع أعمدة الدخان، كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم".

