بتهمة المحتوى الهابط.. إجراءات قانونية بحق "آية الشمري"



وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق التيكتوكر المدعوة (آية الشمري)".



يشار الى ان "آية الشمري" إحدى الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروفة بمقاطع فيديو ومقالب ويوميات تنشرها على الصفحات التابعة لها، كما اشتهرت بعدة جمل أصبحت "ترند" في وقتها على مواقع التواصل.