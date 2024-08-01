المباشرة بالتحقيق في عمليات التهريب من نفط الشمال

السومرية نيوز – محلي

كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن استضافة مدير عام شركة نفط الشمال بشأن عمليات التهريب التي تحصل في الشركة.

وقال عضو اللجنة علي اللامي لـ السومرية نيوز، ان "قوة خاصة تمكنت من اعتقال مجموعة من المهندسين في شركة نفط الشمال لوجود معلومات حول عمليات تهريب النفط".

واضاف ان "اللجنة قررت استضافة مدير عام شركة نفط الشمال بداية الاسبوع المقبل، حول ما يجري في الشركة وبشأن عمليات التهريب"، لافتا الى انه "سيتم استعلام جميع الامور وعرضها امام الراي العام".