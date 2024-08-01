العراق.. 7 ملفات للتراث غير المادي تصل اليونسكو

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تمكنت بإشراف المنظمة العربية – الألكسو العام الماضي، من تسجيل ملف الفنون والمهارات والحِرَف التقليدية بالمضيف السومري "بيت القصب" كملف وطني، بالإضافة الى ملف النقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس"، بعد التصويت عليهما في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث غير المادي خلال اجتماعات جرت في بوتسوانا".وأضافت انه "شهد مطلع العام الحالي تقديم الوزارة 7 ملفات الى سكرتارية لجنة اتفاقية 2003، والمعنية بصون التراث غير المادي، والتي تنوعت بين ملفات عربية مشتركة وملف بقيادة العراق، إذ يجري العمل على تقييمها فنياً وتقنياً قبل إحالتها على التصويت وتسجيلها على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي خلال العام 2025".وبحسب البيان، "كان العراق قد شارك وقاد عدة ملفات وصلت الى اليونسكو للمناقشة والتصويت، بينها "فن البناء بالطين والتقاليد المرتبطة به" بقيادة المملكة المغربية، وملف "السعفيات والألياف النباتية: الحرف التقليدية والممارسات الاجتماعية" بقيادة دولة الامارات العربية المتحدة، وملف "البشت والعباءة الرجالية والممارسات والمعارف المرتبطة به" بقيادة دولة قطر، وملف "الكحل العربي" بقيادة دولة سوريا، وملف "عادات وتقاليد الزواج: الزفة" بقيادة جيبوتي، وملف "الة العود: المهارات والممارسات وفنون الاداء" بقيادة العراق، وتقديم الوزارة لملف "المحيبس" كملف وطني".ومن المؤمل ان يمر بالتصويت ملف "الحنّاء: الطقوس الممارسات الإجتماعية والجمالية"، كملف عربي مشترك بقيادة دولة الامارات العربية، بالاضافة الى انضمام منغوليا الى ملف نوروز الاقليمي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وهو من الملفات الذي شغل حيزاً كبيراً من الاهتمام على المستوى الاقليمي خلال الاجتماعات المؤمل عقدها نهاية العام الحالي، وفق بيان وزارة الثقافة.