تسمية الشمري أمينا عاما لحزب "الشمس"

وقال الشمري في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، " ايمانا منا بالعراق الديمقراطي والدولة المدنية اعلن انضمامي لحزب الشمس".

وأضاف "تم تكليفنا امينا عاما للحزب".