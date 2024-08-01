مجلس البصرة يعقد جلسة له ويتخذ قرارات عدة

عقد مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، جلسة جديدة له واتخذ قرارات عدة.

وقال رئيس المجلس خلف البدران خلال مؤتمر صحافي، " عقد مجلس محافظة البصرة جلسته الاعتيادية السادسة عشر وقرر خلال الجلسة تحويل ناحية الثغر في شمال البصرة الى قضاء".

وأضاف "تم التصويت على استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة ومناقشة الاسئلة الخاصة باستجواب قائممقام الزبير"، مشيرا الى أنه "تم التصويت بالاجماع على هذه المقررات".