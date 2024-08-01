البصرة.. تحديد موعد فتح الترشيح لاختيار مدراء الاقضية والنواحي

وقال المطوري في حديث لـ السومرية نيوز، " بالنسبة لمدراء الدوائر هناك خلاف قانوني في بعض الأحيان يصدر قرار او تشريع او تفسير معين هناك صلاحيات لمجالس المحافظات بإقالة المدراء العامين والبعض الاخر يتحدث ان التعديل الثالث لقانون 21 يبعد اختصاص مجلس المحافظة عن تعيين والاقالة"، موضحا أن "الهيئة التنسيقية بين مجلس الوزراء والمجالس أعطت الضوء لمجالس المحافظات هي المختصة بإقالة وتعيين مدراء الصحة والتربية".

وأضاف المطوري أن "الأسبوع المقبل سيفتح مجلس المحافظة ابواب الترشيح لاختيار مدراء الاقضية والنواحي".