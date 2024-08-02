بعد "حمى الضنك".. إيران تحذر زائريها من "الحصبة": الإصابات ارتفعت في العراق 600%

وقال حسين فرشيدي، نائب وزير الصحة الإيراني، ان الحصبة مرض فيروسي يصيب الأطفال بشكل عام، لكن البالغين معرضون للخطر أيضًا إذا لم يكن لديهم تاريخ في الإصابة بالمرض أو التطعيم، مشيرا الى ان فترة حضانة الحصبة تتراوح من 7 إلى 21 يوما، ويظهر المرض بحمى وأعراض تنفسية وطفح جلدي أحمر يبدأ من الوجه وينتشر إلى الأعضاء، وبعد 4 أيام من ظهور المظاهر الجلدية يمكن أن ينتقل المرض عن طريق التنفس.وقال فرشيدي: "للأسف، في دول الجوار، بما فيها العراق، لا تكفي تغطية تطعيم الأطفال لاحتواء مرض الحصبة، وبالتالي نشهد أوبئة المرض في دول الجوار، خاصة أفغانستان وباكستان والعراق"، مشيرا الى انه "بحسب وثائق منظمة الصحة العالمية، شهد العراق وباءً كبيراً لمرض الحصبة منذ العام الماضي، وتزايدت أعداد الحالات في الأشهر الأخيرة، وبلغ عدد حالات الحصبة عام 2023 ما يعادل 9,651 حالة، وارتفع إلى 28,783 حالة خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2024".ونصح فرشيدي المواطنين، بالتأكد قبل السفر، من اكتمال سجل التطعيم ضد الحصبة للأطفال دون سن 15 عامًا، كما نصح المواطنين الذين يخططون للمشاركة في مراسم الأربعين، تجنب الاتصال بالمرضى المحتملين أثناء الرحلة قدر الإمكان، وفي حالة ظهور أعراض المرض أثناء الرحلة أو العودة إلى البلاد، التوجه فورًا إلى الصحة مراكز الفحص والعلاج منع انتشار المرض.ويأتي هذا التحذير من الحصبة، بعد أيام من تحذير ايران لزائريها من نقل حمى الضنك المنتشرة في العراق خلال أداء زيارة الأربعين.وبالتحليل الرقمي للارقام التي أوردها المسؤول الإيراني فأن معدل الإصابة بالحصبة العام الماضي في العراق يبلغ اكثر من 800 إصابة شهريًا، لكن العام الحالي يبلغ المعدل حوالي 4800 إصابة شهريا، مايعني ان معدل التفشي ارتفع بنسبة 600%.