وسط تفاعلات وتساؤلات.. السومرية نيوز تنشر رابط التقديم لخدمة "لوحتك للبيت"

السومرية نيوز – محلي

فور اطلاق مديرية المرور العامة، خدمة "لوحتك للبيت"، بدأ الكثير من المواطنين بالتفاعل لهذه الخدمة التي لاقت ترحيبا كثيرا من قبل المواطنين، فيما قدم اخرون تساؤلات حول الخدمة.

ووردت للسومرية نيوز، تساؤلات حول هذه الخدمة، حيث تساءل المواطن مثنى داود الفضلي "اذا كان الرقم (صدامي وهو الرقم ما قبل عام 2003 خلال فترة حكم النظام السابق)، والسنوية نافذه مشمولة بهذا الاجراء؟".

كما تساءل مواطن اخر ويدعى كرار عارف الشمري، "هل ان ارقام كردستان مشمولة بهذا الاجراء؟".

وذكر ذو الفقار الانصاري "كيف يتم تحميل التطبيق؟"، أي خدمة (لوحتك البيتك).

وتساءل المواطن علي العويدي انه "اذا السنوية نافذة فما هو العمل؟"، وذكرت المواطنة نور حامد "كيف يتم التقديم على هذه الخدمة؟".

وتنشر وكالة السومرية نيوز رابط التقديم لخدمة "لوحتك للبيت"

وأدناه الية التقديم لخدمة (لوحتك للبيت)