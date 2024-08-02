حملة كبرى في بغداد لمحاسبة فئة تبتز اصحاب العجلات

السومرية نيوز – محلي

اطلقت أمانة بغداد، حملة كبرى لمحاسبة اصحاب الكراجات الوهمية والمخالفين والمتجاوزين على الارصفة ومستغليها في منطقة المنصور ببغداد.

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم ووكيله البلدي اشرفا على الحملة التي انطلقت في منطقة المنصور ببغداد لإلقاء القبض ومحاسبة المخالفين من الذين يقومون بإبتزاز المواطنين اصحاب العجلات لاستحصال مبالغ مالية مقابل صف عجلاتهم امام عيادات الاطباء والمطاعم".

وأضاف "اذ خرجت قوة من شرطة امانة بغداد الى جانب ملاكات بلدية المنصور وقوة من دائرة الحراسات والامن وباسناد القوة الماسكة للارض والجهات الامنية، وتم القاء القبض على 36 مخالفا كحصيلة اولية للحملة"، موضحا انه "تم تسليمهم اصولياً الى مركز شرطة المنصور لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد عرضهم امام القضاء العراقي".

وأشار البيان الى ان "الحملة استهدفت كذلك غلق الكراجات غير المرخصة ومحاسبة شاغليها، وكذلك محاسبة الذين لم يقومون بتجديد عقودهم".