"والا فلات حين مندم".. السيد الصدر يوجه دعوة للدول العربية والإسلامية

وقال السيد الصدر في منشور على منصة "أكس"، "كخطوة أولى: أطالب الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني بغلق السفارة الإسرائيلية ومقاطعة منتوجاتها مقاطعة شاملة، والعمل على استصدار قرارات صارمة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم ضد الارهاب الصهيوني الغاشم وخصوصاً بعد الاستهتار الارهابي الصهيوني في الشرق الاوسط الذي استضعفته والا فلات حين مندم".واضاف، "وبحسب فهمي ان اي دولة لا تقاطع ولا تغلق السفارة فعلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي اتخاذ اللازم دبلوماسيا ودوليا دعما للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها".