أحمال الكهرباء "صادمة" هذا العام في العراق.. نمو الاستهلاك في 2024 يعادل 6 أعوام!

معاون مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في الوزارة أحمد مرتضى سعيد، قال إن الوزارة أعدت خطة لمعالجة الأحمال على الشبكة الوطنية، والتي تعتبر صادمة ضمن بغداد وأطرافها.وأشار إلى أن قطاع الطاقة يتطلب انضباطا من المؤسسات والمجتمع، مرجعا سبب زيادة الأحمال إلى التوسع والنمو الفوضوي للبناء غير القانوني للدور والمجمعات السكنية والفنادق والمستشفيات ومناطق التجاوز والمولات والمجمعات التجارية والطبية، ما أثر سلبا في الشبكة الكهربائية وأرهقها بشكل كبير.وكان الطلب على الكهرباء وفق الوزارة خلال العامين الماضيين يتراوح بين 35 و37 الف ميغا واط في احسن الأحوال، وبينما يرتفع الطلب سنويا 2.5 الف ميغا واط، الا انه ارتفع هذا العام الى 50 الف ميغا واط، مايعني ان الطلب ارتفع حوالي 15 الف ميغا واط، وهو ما يعادل طلب 6 سنوات كاملة.ولاتزال هذه القفزة الصادمة بالطلب غير معروفة السبب وغامضة، فبينما ترجع وزارة الكهرباء ذلك الى زيادة بناء المولات والمجمعات السكنية، الا ان هذه المنشات قائمة منذ سنوات، ولم يشهد العام الحالي على سبيل المثال افتتاح مجمعات سكنية جميعها في وقت واحد او افتتاح مولات عديدة في بغداد هذا العام، بل ان افتتاح هذه المنشات يتم تدريجيًا ولايجب ان يرفع الطلب مرة واحدة بـ15 الف ميغا واط.