السيد الصدر يعلق على "تعرية الصدور" أثناء المجالس الحسينية



السومرية نيوز – محليات



اعتبر رئيس التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان الشعائر الحسينية "ليست بمنأى عن الاستهداف والتشويه والجهل"، وفيما علق على "تعرية الصدور" أثناء إقامة المجالس الحسينية، دعا الى الحفاظ على سمعة الشعائر الحسينية من أي شائبة "مهما صغرت".

