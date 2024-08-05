تفاصيل حول مطارات الموصل والناصرية وكربلاء

السومرية نيوز – محلي

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة حول مطارات الموصل والناصرية وكربلاء.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة مشاريع تأهيل وتطوير واستكمال المطارات الدولية في الناصرية، والموصل، وكربلاء المقدسة".

وأضاف ان "السوداني استمع إلى عرض شامل عن سير العمل بمشاريع الإنشاء والتأهيل والتطوير، واستكمال مفردات الأبنية والمنشآت التخصصية في كل من المطارات الثلاثة، وذلك بحضور المحافظ المعني والمستشار المختص والشركة المنفذة لكل مشروع".

وأكد السوداني "أهمية هذه المطارات بوصفها مشاريع تنموية، ستعمل على رفع وتيرة التقدّم والفعالية في الاقتصاد العراقي، وتيسّر الحركة الجوية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن دورها في استقطاب الشركات والاسثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مضافة"، موجها "بتكرار عقد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة نسب التقدّم، ومعالجة المعوقات وتسهيل عمل الشركات المنفذة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمواصفات والتصاميم الأساسية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء "على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع المطارات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، لأنها تمثل نافذة للعراق مع المنطقة والعالم"، مؤكداً "حرصه على الاستماع إلى كل المشاكل والمعوقات من أجل اتخاذ القرارات السريعة بشأنها".

وشهد الاجتماع عرض سير العمل في مشروع تطوير مطار الناصرية الدولي والمنشآت الملحقة به، الذي بلغت كلفته الكلية بحدود 368 مليار دينار، وبسعة تصل إلى 750 ألف مسافر بالسنة، ويتطلب المضي في المشروع إزالة بعض التعارضات الموقعية.

كما جرى استعراض سير العمل في تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تبلغ كلفته 268 مليار دينار، وجرى التأكيد على معالجة الانحرافات في نسب الإنجاز عن النسب المخطط لها.

وفي ما يتعلق بمشروع مطار كربلاء الدولي، البالغة كلفته 500 مليون دولار، وبسعة تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًا، فقد استعرض الاجتماع نسب الإنجاز التي وصلت إلى 78%، وشارفت نسب الإتمام في المدرج الرئيس والمدارج الساندة على الانتهاء.