في النصف الأول من 2024.. حوالي 4 الاف عامل انضّم للتقاعد الاختياري

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "وزارته وجهت دعوات للعاملين بالقطاع الخاص لاستثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم، لاسيما بعد دخوله حيز التنفيذ"، لافتا إلى "تسجيل عدد كبير من طلبات الشمول لمختلف الفئات العمرية".وكشف عن أن "النصف الأول من العام الحالي، شهد قبول أكثر من ثلاثة آلاف و500 طلب للشمول بالضمان الاختياري، ليتجاوز العدد الـ 495 ألف عامل، بينما بلغ عدد المشاريع المضمونة، خمسة آلاف و170 ضمن بغداد والمحافظات".وذكر العقابي أن وزارته ستطلق قريبا، حملة شاملة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي، لإطلاع جميع عاملي القطاع الخاص على امتيازاته وحقوقهم وأهميته لهم ولعوائلهم، لاسيما أن أعدادا كبيرة منهم يستغلون ويسرحون من العمل من دون أي حقوق، نتيجة قلة وعيهم واطلاعهم على القانون، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.