بعدسة السومرية.. "الحاج الأسدي" برحلة من البحر إلى النحر

واستغرقت رحلة الحاج "أبو زمن الأسدي" الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، 14 يوماً ليتمكن من العودة والخدمة في موكبه الخاص في كربلاء.

أدناه صور لرحلة الأسدي..