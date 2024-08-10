العراق يسلم الكويت بحرانياً محكوماً بالمؤبد

السومرية نيوز – محلي

ذكر المدون البحريني، يوسف الجمري، بأن السلطات العراقية قامت بتسليم مواطن بحريني محكوم بالسجن المؤبد، الى السلطات الكويتية.

وكتب يوسف الجمري في تدوينة على منصة (X) ، إن "السلطات العراقية في منفذ سفوان سلمت الجانب الكويتي مواطناً بحرينياً محكوماً في البحرين بالسجن المؤبد على خلفية قضايا سياسية". ولم يشر الجمري مزيداً من التفاصيل.

