إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي في نينوى

السومرية نيوز – محليات



أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.

ادناه رابط النتائج:

ادناه رابط النتائج: