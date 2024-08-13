مصرع وإصابة 11 زائرا إيرانيا بحادث سير في كربلاء

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بمصرع وإصابة 11 زائرا إيرانيا بحادث سير في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع، قبل قليل، في مدخل كربلاء نجف بسيارة نوع كوستر كانت تحمل زوارا ايرانيين".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع اثنين من الزوار وإصابة تسعة آخرين بينهم حالة خطرة".