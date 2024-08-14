تزايد حالات "الحول" في عيون الأطفال.. مختصون يوجهون رسالة للعوائل العراقية

وقال مدير المستشفى وليد حميد جاسم إن المختصين شخصوا في الآونة الأخيرة تأثير الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايل في صحة الأطفال، بعد السماح لهم بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة لساعات طويلة، لافتا إلى أن تأثيرها يتمثل بزيادة انحراف العين "الحول" والأخطاء الانكسارية.وبين أن من الأضرار الأخرى لاستخدام الموبايل بكثرة على العين، شد في عضلاتها وبقاء الطفل لساعات متأخرة من الليل مما يغير طبيعة الهرمونات الموجودة في الجسم المسؤولة عن النوم، علاوة على تأثير الإضاءة لهذه الأجهزة في عيني الطفل، إذ يكون مركزاً بشكل عال أثناء الرؤية، مما يقلل من استخدام الرموش وبالتالي جفاف العينين.ونصح جاسم، العوائل بالتقليل قدر الإمكان من إعطاء الأجهزة للأطفال، واستخدام ألعاب فكرية يمكن أن تنمي قابلياتهم ومهاراتهم في المستقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية والتعرض إلى الأشعة المباشرة للشمس بشكل عام وفوق البنفسجية بشكل خاص، تؤثر في العدسة والقرنية وخلايا الشبكية.ودعا المواطنين إلى ارتداء النظارات الشمسية وغطاء الرأس، لحماية الوجه والعينين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلاً عن تأثيرها في جفاف العينين، لذا عليهم ارتداء العدسات المرطبة خلال أشهر الصيف، وغسل العينين بالماء والمنظفات الخاصة، ومراجعة المؤسسات الصحية التخصصية بمعالجة أمراض العيون، لاسيما المرضى الذين يعانون من داء السكري أو الأمراض الأخرى، لمتابعة تأثير أشعة الشمس في العينين.