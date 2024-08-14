توجيه عاجل يخص مطار الناصرية الدولي

السومرية نيوز – محلي

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيها يخص مطار الناصرية الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للهيأة التنفيذية لمطار الناصرية الدولي، جرت خلاله متابعة تنفيذ مشروع المطار، واستعراض مراحل الإنجاز، واطلاع سيادته على نسب التقدم وفق التوقيتات الزمنية".

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "أهمية تذليل كل العقبات المالية لاستمرار المشروع، حيث التزمت الحكومة مع الشركة الصينية المنفذة بجميع المتطلبات المالية، وستواصل التزامها هذا وفق مراحل التنفيذ والإتمام والخط الزمني لتقدم المشروع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "مشروع مطار الناصرية الدولي، من المشاريع الستراتيجية المهمة، ليس لمحافظة ذي قار فحسب، وإنما لعموم العراق"، لافتا الى ان "مجمل مشاريع المطارات في المحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبله، لأهميتها بالنسبة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وفي خلق فرص العمل، وتسهيل عمل الشركات، وتوسعة مجالات الاستثمار والشراكات الاقتصادية".