ارتفاع كبير في أعداد مستخدمي منصة Rutube

السومرية نيوز – منوعات

أعلن القائمون على منصة Rutube الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن أعداد مستخدمي المنصة زادت أكثر من الضعف في الفترة الأخيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عدد المستخدمين لـ Rutube وصل إلى 9 ملايين شخص في اليوم بحلول 14 اب الجاري، في حين كان هذا العدد يعادل 4 ملايين في تموز الماضي.

وأشار القائمون على المنصة إلى أن "الرسوم المتحركة للأطفال هي الأكثر شعبية من قبل جمهور Rutube، وتتم مشاهدتها 4 مرات أكثر من أي شيء آخر".

وفي التاسع من اب الجاري، أصبح تطبيق Rutube أكثر تطبيق يتم تحميله عبر متجري التطبيقات لأنظمة Android وiOS في روسيا، وفي تموز الماضي تم تحميله 952 ألف مرة، فيما حل تطبيق VK Video الروسي لمشاهدة الفيديوهات في المرتبة الثانية، وتم تحميله 694 ألف مرة.

وفي 10 اب الجاري قامت شركة آبل بحذف تطبيق Rutube من متجر App Store خوفا من العقوبات.

وتعتبر منصة Rutube من أهم منصات مشاهدة الفيديوهات حول العالم، ومنافسا أساسيا لـ "يوتيوب"، وتقدم هذه المنصة محتوى متنوع يضم فيديوهات تتعلق بمختلف المواضيع.