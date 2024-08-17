الكشف عن حقيقية وجود حريق كبير داخل مستشفى في بغداد

كشف مصدر امني، اليوم السبت، حقيقة وجود حريق داخل مستشفى الحسين العسكري، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد حادث كبير داخل مستشفى الحسين العسكري وسط العاصمة".



وأضاف، ان "الحادث عبارة عن احتراق جهاز تبريد داخل غرفة وتمت السيطرة عليه".

