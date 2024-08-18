حريق يلتهم عدداً من المنازل المتجاوزة في الدورة

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسل السومرية، اليوم الاحد 18 أب/ أغسطس 2024، باندلاع حريق داخل عدد من المنازل المتجاوزة ضمن حي الصحة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

ويقول المراسل ان فرق الدفاع المدني تكافح الان حادث حريق اندلع داخل عدد من المنازل المتجاوزة ضمن حي الصحة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، دون المزيد من التفاصيل.



ويسجل العراق سنويا آلاف الحوادث بين الحرائق والغرق ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلفت أعدادا من المصابين، وغالبا ما تعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية وتحقيقات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين.