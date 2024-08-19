عطلة رسمية في هذه المحافظات.. تعرف عليها

السومرية نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي فيها بمناسبة ذكرى زيارة اربعينية الإمام الحسين (ع).

وقرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، من يوم أمس الأحد ولغاية الـ26 من أب الحالي الموافق الـ21 من صفر، مستثنيا الدوائر (الأمنية والخدمية والصحية).

وقرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة أسبوع كامل بدءاً من اليوم الاثنين ولغاية الاثنين المقبل الذي يلي زيارة الأربعينية".

واعلن مجلس محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين لإحياء الزيارة الأربعينية.

كما اعلن مجلس محافظة ميسان عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءا من يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الاثنين القادم بمناسبة الزيارة الاربعينية.

كما صوت مجلس محافظة النجف الاشرف تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءا من يوم امس الأحد المصادف 18 من شهر اب الجاري 13 صفر، ولغاية 26 من شهر اب الموافق 21 صفر، بأستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 20 أب، 2024، ولغاية 22 أب وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وقرر مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الإثنين الموافق 26 آب الحالي باستثناء الدوائر الخدمية.

وأعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة من يوم الأربعاء القادم الى الأحد المقبل.



