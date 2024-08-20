شحنات مستوردة في مطار بغداد الدولي تخضع للفحص الاشعاعي.. ما القصة؟

مدير مديرية الرقابة الاشعاعية في الهيأة عز الدين غيدان أكد في بيان ورد للسومرية نيوز، استمرار اجراء الكشوفات والقياسات الاشعاعية على شحنات المصادر المشعة المستوردة الواصلة إلى الوطن عبر الشحن الجوي في مطار الدولي، مبيناً ان فرق المديرية قامت بأجراء فحص اشعاعي لعدد من المواد والتي تستخدم للأغراض العلاجية وكذلك المصادر المشعة المستوردة لصالح معامل الاسمنت والتي تستخدم لغرض تحليل جودة المواد المنتجة، لافتا الى ان نتائج الفحص اثبتت مطابقة الشحنات للمواصفات الفنية في التراخيص الممنوحة من قبل الهيأة.وتسعى الهيأة من خلال فحص السلع والبضائع كافة، الى توفير السلامة والحماية للمواطنين والبيئة العراقية من اية مواد مشعة او ملوثة ومنعها من دخول البلاد، ورصد أي جسم ملوث أو يحمل مصدراً إشعاعيا، بحسب البيان.