التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان يوم الثلاثاء الموافق الاول من تشرين الاول سيكون موعد انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ لطلبة العراق كافة بعد انتهاء العطلة الصيفية.وأشارت الى انه سيكون الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في البلاد عدا إقليم كردستان بغية الاستعداد والتحضير الامثل لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية.