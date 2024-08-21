انقاذ 70 زائراً من حريق نشب في حسينية بكربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ سبعين زائرًا من جنسيات مختلفة، تعرض غالبهم لحالات اختناق جراء استنشاق دخان الحريق الذي نشب في الطابق الثاني من مبنى مؤلف من سبعة طوابق، والذي يُستخدم كحسينية لخدمة الزائرين في محافظة المقدسة".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جاهزيتها والانتقال الفوري إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات إنقاذ الزائرين بالتزامن مع جهود إخماد الحريق الذي نشب في الطابق الثاني المخصص كمطبخ ومطعم داخل المبنى المذكور".وتابعت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني عملت على تأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في المحافظة، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي خسائر بشرية".ولفتت المديرية الى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق داخل بناية الحسينية".