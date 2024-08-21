رئيس تحالف العزم يعلق على "جريمة سامراء"

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأربعاء، ضرورة دعم الجهات المختصة في إجراءاتها للتحقيق بشأن الجريمة التي وقعت اليوم في سامراء.



وقال التحالف في بيان أدناه نصه، "يتابع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي مع الجهات الأمنية في والمحلية في محافظة تفاصيل الحادث الاليم الذي اودى بحياة عائلة من ستة أفراد".

وأضاف أن "رئيس التحالف كلف وفدا اجتماعيا للتواصل مع ذوي المجني عليهم لمساندتهم في هذا المصاب".

ولفت السامرائي بحسب البيان الى "اهمية انتظار نتائج التحقيق ودعم الاجراءات القانونية والقضائية لردع من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار صلاح الدين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزلا وقتلوا جميع افراد العائلة في قضاء سامراء.