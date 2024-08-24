هل غادر العراق الموجة الخمسينية؟.. تفاصيل درجات الحرارة ليوم غد

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات العراقية تصل في بعضها الى 50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظات وذي قار والمثنى والبصرة والنجف ستسجل يوم غد الاحد 50 مئوية، كما ستسجل وكربلاء وبابل وواسط وبغداد والانبار وصلاح الدين 49 مئوية". وذكرت ان "ديالى ستسجل حرارة 48 مئوية وكركوك 47 مئوية ونينوى 46 مئوية واربيل 44 مئوية والسليمانية 42 مئوية ودهوك 40 مئوية".

