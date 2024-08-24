ماذا حل بالطبيب الذي زور التقرير الطبي لنور زهير؟

السومرية نيوز – محلي

أعلنت النائبة سروة عبد الواحد، عن إحالة الطبيب الذي زور التقرير الطبي لنور زهير الى التحقيق.

وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، ان "الطبيب الذي زوّر التقرير الطبي لنور زهير في مستشفى سان تريس أحيل على التحقيق".

وأضافت "من خلال تواصلنا مع جهاز أمني في بيروت كشفوا لنا عدم تعرض الهارب "نور زهير" لأي خدش بسيط أو جرح وكل الصور التي نُشرت مفبركة وخارج المستشفى"، مشيرة الى انه "من خلال تواصلنا مع الإعلامي أمين ناصر الذي تابع الموضوع بصفته صحفياً استقصائياً أكد كذب الادعاءات التي نُشرت".

وأكدت انه "لولا وجود الصديق أمين ربما نجحت خطتهم وكان نور زهير الآن في عداد الموتى"، لافتا الى ان "مسرحياتكم فاشلة".