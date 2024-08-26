التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد للموهوبين (وثيقة)

السومرية نيوز - محليات



حددت وزارة التربية/ هيئة رعاية الموهوبين، اليوم الإثنين، موعداً لمباشرة الملاكات التدريسية في مدارس الموهوبين.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الهيئة حددت "يوم الثلاثاء 3 أيلول المقبل موعداً لمباشرة الملاكات التدريسية في مدارس الموهوبين والاثنين 16 من أيلول موعداً لإنطلاق العام الدراسي الجديد 2024 -2025 للموهوبين".



