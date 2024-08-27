اعتقال "مدبرة منزل" أجنبية سرقت منزلا في بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بغداد، مساء الثلاثاء، عن اعتقال "مدبرة منزل" أجنبية سرقت منزلا في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "استخبرت مفارز فوج طوارئ الكرخ الثالث التابع الى مديرية افواج طوارئ الكرخ في قيادة شرطة الكرخ حول حدوث حادث سرقة نفذته مدبرة منزل أجنبية الجنسية".

وأضاف البيان "تم على الفور تشكيل فريق عمل وأحكام مداخل ومخارج القاطع ونصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على المتهمة مع المضبوطات المسروقة"، مشيرا الى "تسليمها اصوليا الى مكتب مكافحة الاجرام المختص".