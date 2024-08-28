راتب المعين.. الفقرة الوحيدة التي لم تطبق بقانون الإعاقة والانظار نحو البرلمان

وقالت الموسوي إنَّ "موازنة هذا العام لم تُخصِّص أيَّ مبالغ لذوي الإعاقة لتطبيق القانون"، مشيرة الى انه "نتمنّى من مجلس النواب تخصيص مبالغ لتنفيذ القانون في موازنة العام المقبل".وأوضحت أنه "تمَّ تنفيذ العديد من فقرات ومفاصل القانون، إلا فقرة المعين وزيادة رواتبهم فقد أجِّلت إلى موازنة العام المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.