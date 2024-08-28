وزارة الاتصالات تعلن قطع الانترنت في هذا الموعد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحاً اعتباراً من يوم غد الخميس".ولفتت الى ان القطع جاء "استناداً إلى طلب وزارة التربية".