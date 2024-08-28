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تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
محليات
2024-08-28 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,030 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
اصدر مصرف الرافدين، تحذيرا للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على المواطنين اخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية الأساليب الجرمية التي تهدف للاحتيال وسرقة الأموال من خلال قيام اشخاص بانتحال صفة موظفين عاملين في مؤسسات مالية او مؤسسات دولية او شركات خاصة".
وحذر من "الضغط على روبط تصل الى المستفيدين عبر شبكات التواصل الاجتماعي او تلك التي يتم نشرها في التعليقات"، لافتا الى انها "تهدف لسرقة بيانات المستفيد ومعلومات بطاقته الالكترونية".
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